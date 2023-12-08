Угорщина продовжує блокувати допомогу для України і шлях до вступу в ЄС. Тому з такими країнами доведеться розмовляти, про що 24 Каналу відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Розмова з Угорщиною
За словами Бориса Тизенгаузена, з Угорщиною доведеться розмовляти. Оскільки коли прийматимуть рішення щодо інтеграції України до ЄС чи НАТО, голос кожної країни враховуватиметься.
"Так шантажувати Альянс можна дуже довго. А якщо у тебе тісні зв'язки з Росією, то можна безкінечно не пускати Україну. Хоч ми всі умови виконаємо", – зазначив він.
Борис Тизенгаузен про політичну позицію Угорщини: дивитись відео
Політтехнолог вважає, що Угорщина має надати список пунктів, які на думку очільників країни перешкоджають Україні на шляху до вступу в ЄС. Далі створити робочі групи з їх вирішення.
"Зустрічатися і працювати треба. Бо, можливо, можуть з'явитися інші країни, які будуть проти і ми не підемо в ЄС. Формувати "дорожню карту" – наш очільник МЗС Дмитро Кулеба через відомства може поговорити з колегами, зібрати їхні вимоги і почати працювати", – припустив Тизенгаузен.
Зазначимо, за повідомленням Андрія Єрмака, під час телефонної розмови вдалося обговорити прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити низку важливих законопроєктів.
Політика Угорщини щодо України: останні новини
- Віктор Орбан закликав зняти з порядку денного засідання ЄС рішення про початок переговорів щодо вступу України. Крім цього він вимагає не виносити на порядок денний рішення щодо макрофінансової допомоги Україні.
- Угорський прем'єр назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою". Мовляв, це "не відповідає інтересам багатьох країн, які є членами ЄС".
- Президент Франції Еммануель Макрон хоче спробувати переконати Віктора Орбана змінити свою позицію щодо України. Деякі дипломати зазначають, що прем'єр-міністр Угорщини дійсно проти вступу нашої країни до ЄС, а інші – що він таким чином просто шантажує Брюссель.