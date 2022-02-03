В ОП отреагировали на отказ США от "неизбежности" нападения России

Михаил Подоляк заявил, что политическая и медийная дискуссии вокруг угрозы эскалации на границе наконец-то лишаются чрезмерных эмоций.

Он отметил, что уже и спикер Белого дома Джен Псаки констатировала некорректность использования слова "неизбежно" в контексте нового вторжения России на территорию Украины. Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в комментарии 24 каналу.

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Это важный дипломатический результат, прежде всего, активности Владимира Зеленского,

– сказал чиновник.

Паника наносила ущерб Украине

Михаил Подоляк пояснил, что "панические настроения в политической и медиасредах неизбежно переходили и в бизнес-среду. Следовательно, били по Украине реальными экономическими потерями".

"Оппоненты власти запугивали общество еще и тем, что якобы было неправильно для украинской власти настаивать на корректных формулировках", – продолжил советник главы Офиса Президента.

Но видим, что такие устрашения отражали лишь страх самой старой элиты проявлять любую субъектность Украины. Если же быть активным, честным и действовать аргументированно, если проводить десятки встреч и переговоров в интересах страны, то достигается такой результат, как синхронизация западных позиций и оценок с украинской позицией и оценкой,

– продолжил он.

В заключение чиновник подчеркнул, что самое главное – "это существенно стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке и правильно расставляет акценты безопасности".

Украина готова дать отпор России: коротко

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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