ОП планирует заменить Венедиктову на должности генпрокурора, – СМИ

Офис Президента планирует уволить генпрокурора Ирину Венедиктову. Сбор подписей организуют после того, как в отставку отправят спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Офис Президента уже вроде начал сбор подписей за отставку генпрокурора. Такое мнение высказал главный редактор издания Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

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Кто вместо Венедиктовой

Летом, перед началом нового политического сезона, ходили слухи, что Ирину Венедиктову могут уволить осенью 2021 года.

Мол, Владимир Зеленский давал ей испытательный срок еще до конца 2020 года. По словам экспертов, генпрокурор, вероятно, не оправдала ожиданий. Сейчас, на фоне информации об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова, появилась новая волна обсуждений.

Как сообщает СМИ, новым генпрокурором может стать прокурор Киева Олег Кипер.

По данным источников Цензор.НЕТ Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер,

– говорится в сообщении.

По словам журналиста, также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис Президента вроде обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова – советника Ермака.

Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова "Слуги народа" собираются на выездном заседании в Трускавце. Там же будут обсуждать другие кадровые перестановки.

Коротко об отставке Дмитрия Разумкова