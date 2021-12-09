Опасайтесь лавин: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

Запад Украины продолжает засыпать снегом. В Карпатах из-за метели объявили о значительной снеголавинной опасности.

В горных районах 9 декабря прогнозируют метели. Главная угроза – на высокогорьях Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья.

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Уровень опасности – третий

Уровень опасности из-за схождения лавин – ІІІ. Непогода в горах уже унесла жизни. Накануне в Карпатах обнаружили тело туриста, который заблудился из-за непогоды.

Еще 4 декабря нашли перевернутый снегоход, на котором катался 50-летний мужчина. В метели компания разделилась и потеряла ориентиры. К сожалению, для туриста это стало роковым.

Непогода оставила без света около 150 населенных пунктов

Между тем непогода уже доставила хлопот в Украине. Без электроснабжения осталось 148 населенных пунктов. Больше всего пострадала Киевская область – здесь без света 64 города и села. Похожая ситуация еще в 4 областях.

В ряде регионов – из-за налипания снега и гололеда возникли проблемы с транспортом. Так, в столице были проблемы с общественным транспортом накануне, а вот на Ровненщине – пришлось ограничить движение.

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Советы МВД касательно походов в горы:

Зарегистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях;

Выбирайте маршруты, соответствующие вашему опыту и уровню физических возможностей;

Обратите внимание на экипировку – одежда и снаряжение должны отвечать погодным условиям;

Не отправляйтесь в горы в одиночку или большими группами. Оптимально – несколько человек;

Сверяйте погодные условия с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1 – 2 дня;

Самое главное – в случае чрезвычайной ситуации, сразу звоните по телефону "101".

Смотрите видео, как раньше Киев накрыло снегопадом: