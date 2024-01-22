Во второй раз была опасность из-за российского МиГ-31К: по всей Украине звучит воздушная тревога

По всей Украине днем 22 января второй раз прозвучал сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за взлета в небо вражеского самолета МиГ-31К.

Именно это российское воздушное судно является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает граждан всей Украины направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Украине во второй раз раздалась тревога

По состоянию на 15 часов 32 минуты по всей Украине раздался отбой воздушной тревоги. Однако в 15 часов 40 минут сирены прозвучали в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях из-за активности вражеской тактической авиации.

Вторая тревога в Украине прозвучала около 14 часов 58 минут. В Воздушных силах отметили, что снова в небе российский носитель ракет "Кинжал".

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– написали военные.

Воздушные силы в очередной раз призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Что известно о первой воздушной тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме По состоянию на 13 часов 26 минут по всей Украине прозвучал отбой воздушной тревоги.

Тревога прозвучала по всем областям Украины около 12 часов 8 минут. Воздушные силы отметили, что это произошло из-за взлета вражеского судна.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– говорится в сообщении военных.

Воздушные силы также призвали не игнорировать сигналы тревоги по областям.

Стоит отметить, что российский истребитель МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие рядом с МиГ истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Кроме того, взлеты МиГ-31К выполняются для различных целей, включая передислокацию, учебные полеты, испытания и т.д. Как следствие, во всех регионах нашей страны объявлена воздушная тревога.

К тому же в последнее время самолет участвовал в патрулировании Черного моря с дозаправкой. Это привело к существенному росту как частоты, так и длительности тревог по всей Украине.