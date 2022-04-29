Опасность не миновала: женщин с детьми и пожилых людей просят еще не возвращаться в Киев

Украинская столица возвращается к нормальной жизни. Однако в Киевской ОВА предостерегают: не следует спешить возвращаться в город, ведь существует большая угроза ракетных обстрелов.

С таким призывом к студентам, пожилым людям и женщинам с детьми обратился Александр Павлюк. Глава ОВА отметил, что непосредственной угрозы захвата Киева сейчас нет.

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Есть большая угроза ракетных ударов, – Павлюк

Впрочем, угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары этом подтверждение,

– объяснил Павлюк.

Он напомнил, что накануне от ракетных обстрелов пострадала многоэтажка. Около 10 человек получили ранения, а также один человек погиб. Частично взрыв разрушил первый и второй этажи.

О постоянных обстрелах столицы говорят российские пропагандисты

Павлюк отметил: Россия может только усилить ракетные удары из-за многочисленных пожаров на собственной территории. Там горят нефтебазы и взрываются склады с боеприпасами.

Коротко о ракетном обстреле многоэтажки в Киеве:

Вечером 28 апреля враги обстреляли ракетами украинскую столицу. В Шевченковском районе Киева – два попадания.

Одно из них – в первые этажи многоэтажки. Пострадали 10 человек, из них 4 – в больнице.

Утром спасатели обнаружили под завалами тело погибшего.

В настоящее время в Киеве находились генсек НАТО Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков.

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