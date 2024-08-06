Россия размещает наемников из Африки на границе: опасны ли они, сказали в ВСУ

Российские захватчики размещают на приграничных территориях наемников из Африки. Их привлекают к боевым действиям.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал представитель ОТГ "Харьков". Полковник Виталий Саранцев также сказал, являются ли эти наемники опасными, передает 24 Канал.

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Опасны ли наемники из Африки

Спикер отметил, что подготовка этих наемников не может быть высокой. Ведь, если они и проходят учебные центры, вряд ли они успевают за тот короткий период приобрести необходимые умения и навыки военного, которые необходимы на этой войне.

Сейчас о профессиональных воинах речь не идет. Конечно, не исключено, что они могут быть, ведь любая война привлекает и аферистов, и наемников, и солдат удачи, отметил Саранцев.

Полковник добавил, что о массовом привлечении наемников из стран Африки сказать не может. Однако они есть, это бросание. Оккупанты размещают этих наемников как в Белгороде, так и в других населенных пунктах приграничья. Селят дома у тех россиян, что оставили свои дома, прячась от войны, которую Кремль сам и развязал.

Эти люди, которые привлекаются к боевым действиям, не имеют необходимых даже каких-то базовых навыков военнослужащего. Их бросают в мясные штурмы, бросают на наши угловые атаки, поэтому даже до первых выплат эти лица не доживают,

– отметил представитель ОТГ "Харьков".