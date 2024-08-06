Про це в ефірі "Київ24" розповів речник ОТУ "Харків". Полковник Віталій Саранцев також сказав, чи є ці найманці небезпечними, передає 24 Канал.

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Чи небезпечні найманці з Африки

Спікер зауважив, що підготовка цих найманців не може бути високою. Адже, якщо вони й проходять навчальні центри, навряд чи вони встигають за той короткий період набути необхідних вмінь і навичок військового, які необхідні на цій війні.

Наразі про професійних вояків не йдеться. Звичайно, не виключено, що вони можуть бути, адже будь-яка війна приваблює і аферистів, і найманців, і солдатів удачі, зазначив Саранцев.

Полковник додав, що про масове залучення найманців з країн Африки сказати не може. Однак вони точно є. Окупанти розміщують цих найманців як в Бєлгороді, так і в інших населених пунктах прикордоння. Селять вдома у тих росіян, що залишили свої оселі, ховаючись від війни, яку Кремль сам і розв'язав.

Ці люди, які залучаються до бойових дій, не мають необхідних навіть якихось базових навичок військовослужбовця, їх кидають у м'ясні штурми, кидають на наші кутові атаки, тому навіть до перших виплат ці особи не доживають,

– наголосив речник ОТУ "Харків".