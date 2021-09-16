Опасный сигнал, – Фейгин рассказал, почему Европа может не признать выборы в России
Источник:24 канал
Европа и Соединенные Штаты Америки могут не признать выборы в России. Европарламент призвал исполнительные органы Евросоюза не признавать результаты голосования в Госдуму.
Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, есть формальные причины для такого решения – голосование в Крыму, раздача российских паспортов для жителей оккупированных территорий.
К теме Путин записал обращение и уговаривал россиян прийти на выборы в Госдуму
"Показателем является то, что ОБСЕ, которая традиционно принимала участие в мониторинге, в наблюдении за выборами, теперь участия не примет. Это может быть для Москвы опасным сигналом", – сказал Фейгин.
Какими могут быть результаты выборов
Правозащитник отметил, что никаких сюрпризов и неожиданных результатов не будет. Выборы начинаются 17 сентября. Они также будут продолжаться 18 и 19 сентября.
Власть может нарисовать себе 150 мест. Это не обязательно члены "Единой России". Есть самовыдвиженцы, которые работают от власти и даже некоторые другие парламентские партии как ЛДПР, "Справедливая Россия" могут перейти в "Единую Россию",
– рассказал Фейгин.
Он отметил, что даже когда в Госдуму попадет несколько оппозиционеров, то это не ничего изменит.
Марк Фейгин о выборах в Госдуму: смотрите видео
Что известно о выборах в России
- Владимир Путин решил увеличить электорат. К выборам пытаются привлечь жителей оккупированных территорий Украины. Им активно выдавали российские паспорта.
- Кроме того, Россия позволяет незаконно голосовать онлайн. Для этого надо лишь зарегистрироваться.
- По информации Всероссийского центра общественного мнения, на выборы планируют прийти менее 25% населения. Этот показатель стал самым низким за последние 17 лет.