Опасный враг для России – Зеленский о смерти 6-летнего мальчика в Лисичанске
13 июня 2022 , 22:04Читати новину українською
Преступления россиян против украинского народа достигли просто невероятных масштабов. Враг готов цинично убивать тысячи мирных украинцев. К сожалению, от огня россиян гибнут даже невинные дети.
Российские кафиры с начала полномасштабного вторжения в Украину убили тысячи мирных украинцев. Циничности врага нет предела – он целенаправленно уничтожает наш огород и готов убивать даже детей.
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