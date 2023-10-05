Таких операций будет множество, Россия должна бояться, – ОП о блестящих действиях ГУР в Крыму
Украинские разведчики десантировались во временно оккупированном Крыму. И таких операций будет множество.
Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что объем войны велик. К слову, об операции ГУР МО стало известно 4 октября.
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"Это несколько десятков или даже сотен операций такого влияния, как о Тарханкуте, второй высадке. Таких операций будет множество. Потому что это должно постепенно увеличивать общее психологическое давление. Россия должна бояться вспоминать Крым", – подчеркнул Подоляк.
Отметим, что также украинские военные высаживались в Крыму 24 августа. Там произошло сражение с оккупантами. Громко было недалеко от населенного пункта Маяк, что на мысе Тарханкут.
Страна-агрессор должна бояться понять, что на полуострове постепенно увеличивается количество критических инцидентов. В настоящее время операции, уверен советник руководителя ОП, выглядят абсолютно эффектно. Ведь полуостров Крым – это ключевая логистическо-транспортная артерия, через которую обеспечивается вся оккупационная группировка.
Это даже не тактическая задача, а стратегическая. То есть контроль над этой магистралью, над всем Крымом, где есть склады, полигоны, аэродромы, базы, транспортные цепочки, коридоры, Керченский незаконный мост и т.д.,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Что говорят в ОП об операциях ГУР МО в Крыму: смотрите видео
Давление на Крым вырастет
Кроме того, через временно оккупированный полуостров можно контролировать существенную часть Черноморской акватории. Это стратегически важный объект. Давление Украины в Крыму будет существенно увеличиваться. Над этим работает и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины, и Силы специальных операций.
А также в целом Генеральный штаб, который синхронизируюет тактические действия по линии фронта в разных направлениях и стратегические действия по получению полного, тотального огневого контроля над Крымом.
"Нужно раскрыть небо, уничтожить подходы с моря, что касается Тарханкута, что касается Севастопольской бухты и т.д.. Вот все уничтожается и будет иметь определенные последствия для хода событий на фронте", – отметил советник руководителя ОП.
Михаил Подоляк добавил, что для него все происходящее на временно оккупированном полуострове – это проявление абсолютно эффективного планирования Генерального штаба и эффективной операционной способности украинских разведок. В частности, ГУР МО.
"Совершенно четкого психологического состояния наших ребят, которые туда заходят, которые готовы забрать Крым жестоко. Это очень важный момент", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.
Спецоперация ГУР МО в Крыму: что известно
- Украинские спецназовцы высадились во временно оккупированном Крыму. Десантировались на полуострове бойцы "Стугны", а еще – "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО. Они вступили в бой с россиянами.
- Известно, что бойцы спецподразделения "Артан" ГУР МО высадились на Западе Крыма. А также – на Тендровской и Кинбурнской косах. Когда наши военные уже уходили, россияне начали их преследовать на катерах. Врага поддерживала авиация. Спецназовцы вступили в бой на море.
- Во время операции враг понес значительные потери. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, это была операция диверсионно-разведывательного характера. К сожалению, украинские военные тоже понесли потери. Однако они несоразмерны с вражескими.
- Российское минобороны заявило о том, что атаку якобы "отбили". Кроме того, россияне не сообщили о своих потерях.