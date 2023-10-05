Таких операций будет множество, Россия должна бояться, – ОП о блестящих действиях ГУР в Крыму

Украинские разведчики десантировались во временно оккупированном Крыму. И таких операций будет множество.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что объем войны велик. К слову, об операции ГУР МО стало известно 4 октября.

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"Это несколько десятков или даже сотен операций такого влияния, как о Тарханкуте, второй высадке. Таких операций будет множество. Потому что это должно постепенно увеличивать общее психологическое давление. Россия должна бояться вспоминать Крым", – подчеркнул Подоляк.

Отметим, что также украинские военные высаживались в Крыму 24 августа. Там произошло сражение с оккупантами. Громко было недалеко от населенного пункта Маяк, что на мысе Тарханкут.

Страна-агрессор должна бояться понять, что на полуострове постепенно увеличивается количество критических инцидентов. В настоящее время операции, уверен советник руководителя ОП, выглядят абсолютно эффектно. Ведь полуостров Крым – это ключевая логистическо-транспортная артерия, через которую обеспечивается вся оккупационная группировка.

Это даже не тактическая задача, а стратегическая. То есть контроль над этой магистралью, над всем Крымом, где есть склады, полигоны, аэродромы, базы, транспортные цепочки, коридоры, Керченский незаконный мост и т.д.,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

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Давление на Крым вырастет

Кроме того, через временно оккупированный полуостров можно контролировать существенную часть Черноморской акватории. Это стратегически важный объект. Давление Украины в Крыму будет существенно увеличиваться. Над этим работает и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины, и Силы специальных операций.

А также в целом Генеральный штаб, который синхронизируюет тактические действия по линии фронта в разных направлениях и стратегические действия по получению полного, тотального огневого контроля над Крымом.

"Нужно раскрыть небо, уничтожить подходы с моря, что касается Тарханкута, что касается Севастопольской бухты и т.д.. Вот все уничтожается и будет иметь определенные последствия для хода событий на фронте", – отметил советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк добавил, что для него все происходящее на временно оккупированном полуострове – это проявление абсолютно эффективного планирования Генерального штаба и эффективной операционной способности украинских разведок. В частности, ГУР МО.

"Совершенно четкого психологического состояния наших ребят, которые туда заходят, которые готовы забрать Крым жестоко. Это очень важный момент", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

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