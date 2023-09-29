Нервы портят очень сильно: перерастут ли РДК и ЛСР в смертельную угрозу для Путина
Накануне 28 сентября в добровольческом легионе "Свобода России" заявили, что их группы ведут бои на территории Белгородской области. Ранее они "посещали" данный регион в мае этого года.
Такие события представляют большую угрозу для Путина. Об этом 24 Каналу подчеркнул политтхенолог Борис Тизенгаузен.
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Угроза для Путина
Подобные действия радикальных групп россиян внутри страны – серьезная угроза для Путина, считает политтехнолог. Он подчеркнул, что победа Украины над Россией – это не только деоккупация территорий согласно границам 1991 года. Это еще и свержение диктаторского режима, распад страны-агрессора и уничтожение ее как ядерного государства.
"Пока функцию пройти Россию и "настучать" сидящему в Кремле может выполнить без угрозы применения ядерного оружия только группа россиян. Так как было с Пригожиным. Но отношение будет другое. К Пригожину относились, как к "герою" войны и РДК – здесь вопрос сугубо юридический и вопрос восприятия", – отметил он.
Борис Тизенгаузен о событиях внутри России: смотреть видео
Впрочем, чтобы эффективно пройти Россию, нужно определенное количество бойцов. Борис Тизенгаузен называет цифру в несколько десятков тысяч, которую сложно набрать.
Но нервы они портят в приграничных территориях. Самолюбие страдает, потому что это уже на российскую территорию заходят и вдвойне досадно, что это еще и россияне. Информационно они закрывают большой кусок,
– добавил политтехнолог.
Сейчас, возможно, выгоднее действовать по другому сценарию. В частности, расшатывать Россию изнутри.
Операции легиона "Свобода России" в Белгородской области: последние новости
- Глобальная цель операции бойцов легиона "Свобода России", о которой сообщалось 28 сентября, – отвлечение резервов врага с линии фронта. Что касается тактических – говорится об уничтожении техники и живой силы захватчиков.
- Предварительно представитель Легиона сообщал о ведении боя. Раненых или погибших не было. Также там посоветовали "сказки о "минных полях" на Белгородщине рассказывать представителю российского минобороны Игорю Конашенкову".
- Михаил Подоляк предположил, что данные группы будут продолжать свои активные действия и будут масштабировать их. Эффективность будет ясна по мере того как будет ослабляться в силовом плане данный регион.