Недавние спецоперации СБУ нанесли серьезный удар по России: они вывели из строя стратегическую авиацию, поставили Путина в унизительное положение и загнали российскую пропаганду в тупик.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала подчеркнул, что атаки СБУ на Керченский мост и уничтожение стратегической авиации будут иметь долговременные последствия для России. Эти операции показали, что Украина и ее спецслужбы способны наносить точные удары по военной инфраструктуре России почти без ограничений.

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Спецоперация будет иметь резонанс по всей России

"Это определенно может стать ключевым переломным моментом в этой войне, особенно в последние дни. Россия теперь осознает, что ее стратегические объекты - даже те, что за тысячи километров от границы с Украиной, – больше не являются неприкосновенными", – сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что удар по Керченскому мосту будет иметь мощный общественный резонанс по всей России. Ведь Путину придется объяснять, почему даже дорога в Крым, куда каждое лето направляются тысячи россиян, больше не является безопасной.

На мой взгляд, это очень мудрый шаг со стороны украинских спецслужб. В сочетании с другими ударами, осуществленными в последнее время, это имеет стратегическое влияние на ход войны,

– отметил он.

Еще одной масштабной операцией, которая получила международную огласку, является "Паутина". Полковник назвал ее одной из самых дерзких и самых техничных за последние десятилетия. По сложности она соизмерима с операциями израильской разведки против "Хезболлы", когда цели уничтожали даже через пейджеры.

Украина уничтожила тщательно спрятанные бомбардировщики

Эту операцию готовили более года. Украинские спецслужбы смогли проникнуть глубоко на территорию России – в частности на один из военных аэродромов, расположенных за тысячи километров от украинской границы. FPV-дроны были доставлены почти вплотную к объекту атаки.

"Одним из последствий в России стало то, что теперь проверяют почти каждый большой грузовик. А таких – около 5 миллионов. Это, бесспорно, создает серьезные логистические трудности. Но главное – это способность нанести удар по одному из важнейших стратегических военных ресурсов России – дальнебомбардировочной авиации", – сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он также напомнил, что именно эти самолеты запускали крылатые и гиперзвуковые ракеты по школам, больницам и жилым домам в Украине. По предварительным оценкам, не менее 30% этого авиапарка уничтожено или серьезно повреждено.

Общие убытки оцениваются в около 7 миллиардов долларов. Дополнительным фактором стал провал российской пропаганды – даже дезинформационная машина не смогла скрыть масштабы катастрофы.

"В организации этих ударов Украине помогают и сами россияне. Если верить слухам, которые распространяются в Москве и других городах, все больше людей испытывают недовольство ситуацией. Обычные граждане, которые живут в нищете и едва сводят концы с концами, не могут не замечать того, что происходит, и игнорировать это", – сказал он.

Гемиш де Бреттон-Гордон также обратил внимание на то, что операция СБУ является поворотной в войне. В этот же уикенд было атаковано несколько железнодорожных мостов и участков путей в западной части России. Хотя украинские спецслужбы официально не брали ответственности, эффект очевиден: в сознании россиян трещит образ "успешной" войны, изображенный на телевидении.

Становится понятно – Россия сейчас находится в обороне. Поэтому украинские спецслужбы бесспорно заслуживают самой высокой оценки. Я уверен, что Путин чувствует себя абсолютно униженным,

– добавил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник отметил, что даже если России удастся частично восстановить уничтоженные самолеты, это займет очень много времени. Большинство из них уже не производят. А учитывая то, как российские власти восхваляли эти бомбардировщики, считая их "недосягаемыми", поражение выглядит еще более унизительным.

Кроме того, последствия для российской армии имеют системный характер. Уже на переговорах в Стамбуле это стало заметно – российская сторона представила абсолютно абсурдный "мирный план". Это лишь подчеркивает глубину стратегического кризиса Кремля.

А если к этому добавить стремительное падение цен на нефть – ниже 50 долларов за баррель, – становится очевидно: у Путина сейчас все валится из рук. И хочется верить, что это только начало,

– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.

Он также отметил: уничтоженные самолеты были носителями тактического ядерного оружия – именно того, которым Путин неоднократно шантажировал Украину и Запад. Теперь эта угроза существенно уменьшена.

Это означает, что еще один элемент российского ядерного шантажа нейтрализован. И хотя еще недавно такие угрозы вызывали серьезное беспокойство во многих европейских столицах, теперь, как выглядит, ситуация кардинально изменилась.