Партизаны "нанесли удар по РЭБ" в Брянской области: образовался новый коридор для БПЛА

Агенты "Атеш" провели успешную диверсионную операцию в Брянской области России. Партизаны уничтожили вражеские башни с комплексами РЭБ.

Об этом сообщили в "Атеш".

Как партизаны уничтожили башни РЭБ?

Агенты "Атеш" провели диверсию в городах Фокино и Карачев Брянской области. В ходе операции они сожгли башни, на которых были установлены российские комплексы РЭБ, используемые для противодействия БПЛА и нарушения работы навигации.

Уничтожение этих комплексов образовало брешь в защите приграничной зоны и "ослепило" местную ПВО, лишив ее возможности наводиться на цели,

– заявили партизаны.

В "Атеш" утверждают, что после уничтожения комплексов РЭБ в районах Фокино и Карачева для украинских беспилотников открылся новый маршрут вглубь территории России.

Партизаны также заявили, что такие операции ослабляют российскую систему защиты и облегчают работу украинских дронов вблизи стратегически важных объектов противника.

Что еще известно об успешных операциях "Атеш"?

Активисты партизанского движения "Атеш" провели очередную успешную операцию на территории России. На этот раз была повреждена инфраструктура химического завода в Тульской области.

Партизаны уничтожили силовой распределительный шкаф, обеспечивавший энергоснабжение предприятия. Кроме того, в рамках операции участники движения повредили релейный шкаф на железнодорожных путях, подведенных к заводу. Это привело к логистическим сбоям и задержкам поставок на комбинате.

Агенты "Атеш" на железнодорожной станции в Воронеже уничтожили тяжелый аварийно-восстановительный железнодорожный кран серии EDK-300/5. Такая техника встречается крайне редко и уже давно не производится.

Кран предназначался для проведения сложных аварийно-восстановительных работ на железной дороге и способен поднимать грузы весом до 300 тонн.