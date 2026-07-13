Про це повідомили в "Атеш".

Як партизани знищили вежі з РЕБ?

Агенти "Атеш" провели диверсію в містах Фокіно та Карачев Брянської області. Під час операції вони спалили вежі, на яких були встановлені російські комплекси РЕБ, що використовуються для протидії БпЛА і порушення роботи навігації.

Знищення цих комплексів утворило пролом у захисті прикордоння та "осліпило" місцеву ППО, позбавивши її можливості наводитися на цілі,

– заявили партизани.

В "Атеш" стверджують, що після знищення комплексів РЕБ у районах Фокіно та Карачева для українських безпілотників відкрився новий маршрут углиб території Росії.

Партизани також заявили, що такі операції послаблюють російську систему захисту та полегшують роботу українських дронів поблизу стратегічно важливих об'єктів ворога.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?

Активісти партизанського руху "Атеш" провели чергову успішну операцію на території Росії. Цього разу було ушкоджено інфраструктуру хімічного заводу в Тульській області.

Партизани знищили силову розподільну шафу, яка забезпечувала енергопостачання підприємства. Крім того, в межах операції учасники руху пошкодили релейну шафу на залізничній колії, яка підведена до заводу. Це призвело до логістичних порушень і затримки постачань на комбінаті.

Агенти "Атеш" на залізничній станції у Воронежі знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5. Така техніка є дуже рідкісною та вже давно не виготовляється.

Кран був призначений для проведення складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці та здатний підіймати вантажі вагою до 300 тонн.