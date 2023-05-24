О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил очередные фейки, которые россияне выдавали за реальные события.

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Разведка боем успешна

Операция в Белгородской области была не чем иным, как разведкой боем, считает Борис Тизенгаузен. И она имеет достаточно успешные результаты. Так, выявлена несостоятельность россиян защитить собственные границы и обезопасить собственных граждан. А также – считалась реакция оккупантов непосредственно на прорыв через границу.

"Эта операция была успешной не столько в военном, сколько в психоэмоциональном плане – продавление мотивации российского населения. Если бы их было несколько одновременно, даже не представляю, что было бы. Еще одна важная цель – усиление противоречий и конфликтов внутри российского и военного, и политического руководства и спикеров типа Пригожина, Гиркина и так далее. Они все бросились обвинять друг друга", – сказал он.

Борис Тизенгаузен об операции в Белгородской области: смотреть видео

Инсталляция от "Мосфильма"

Заметим, что Кремль долго не комментировал события. Впоследствии там заявили о "ликвидации диверсионных групп", мол, уничтожили 70 человек, 4 БМП, 5 пикапов. Но особая изюминка – ложь об авиаударе.

Россияне отчитывались, что авиаударом уничтожили бронегруппу. Но взгляните на их фото и видео. От авиаудара должно было бы ничего не остаться, а они показывают воронку, недозгоревшие над ней два автомобили. "Мосфильм" приготовил очередную инсталляцию – они умеют,

– объяснил Тизенгаузен.

Он еще раз подчеркнул, что такое проникновение через границу – большая проблема для россиян. Они вынуждены снимать часть войска и перебрасывать его для охраны.

"И "зубы дракона" не помешали. Эти бетонные пирамидки вызвали лишь смех проезжавших рядом", – резюмировал политтехнолог.

События в Белгородской области: главное