Про них 24 Каналу прозповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив на чергових фейках, які росіяни видавали за реальні події.

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Розвідка боєм успішна

Операція в Бєлгородській області була нічим іншим, як розвідкою боєм, вважає Борис Тизенгаузен. І вона має досить успішні результати. Так, виявлена неспроможність росіян захистити власні кордони та убезпечити власних громадян. А також – зчиталася реакція окупантів безпосередньо на прорив через кордон.

"Ця операція була успішною не стільки у воєнному, скільки в плані психоемоційному – продавлення мотивації російського населення. Якщо б їх було таких декілька одночасно, навіть не уявляю, що було б. Ще одна важлива ціль – посилення протиріч та конфліктів всередині російського і військового, і політичного керівництва та спікерів типу Пригожина, Гіркіна і так далі. Вони всі кинулися звинувачувати одне одного", – сказав він.

Борис Тизенгаузен про операцію в Бєлгородській області: дивитись відео

Інсталяція від "Мосфільму"

Зауважимо, що Кремль довгий час не коментував події. Згодом там заявили про "ліквідацію диверсійних груп", мовляв знищили 70 осіб, 4 БМП, 5 пікапів. Але особлива родзинка – побрехенька про авіаудар.

Росіяни звітували, що авіаударом знищили бронегрупу. Але гляньте на їхні фото та відео. Від авіаудару мало б нічого не залишитися, а вони показують воронку, недозгорівші дві автівки, які стоять над нею. "Мосфільм" приготував чергову інсталяцію – вони вміють,

– пояснив Тизенгаузен.

Він ще раз підкреслив, що таке проникнення через кордон – велика проблема для росіян. Вони змушені знімати частину війська і перекидати його для охорони.

"І "зуби дракона" не завадили. Ці бетонні пірамідки викликали лише сміх тих, хто проїжджав поруч", – резюмував політтехнолог.

Події в Бєлгородській області: основне