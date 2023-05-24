Про це 24 Каналу зазначив російський політолог Аббас Галлямов. Він припустив, що насправді може наразі відбуватися серед оточення Путіна.

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Перекладають відповідальність

Аббас Галлямов припустив, що наразі в Кремлі відбувається суцільна метушня. Путін, звісно, в курсі ситуації, бо "коли все розвалюється складно організувати інформаційну блокаду". Натомість його прибічники у своїх доповідях "пєрвому" намагаються перекласти відповідальність на іншого.

"Військові доповідають, що винні прикордонники. Ті, що ФСБ. Кожна сторона намагається показати свою картинку світу. У Путіна є базове уявлення, що щось погано, але як виправити це він не знає – картинки різні", – сказав він.

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Звідси може бути пояснення суцільного мовчання Путіна і його "діяльності", яка геть не пов'язана зі справжньою проблемою і її вирішенням: якісь зустрічі, роздача медальок, оголошення про участь у форумах.

Це сприймається більшістю населення та "елітами" як слабкість політика-страуса, який ховає голову в пісок від проблем. Дитина, якій страшно, – вона зажмурює очі і сподівається, що все розсмокчеться само,

– відзначив політолог.

Нагадаємо, 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу зайшли на територію Росії – Бєлгородську область і заявили про звільнення від путінського режиму. Разом з представниками легіона "Свобода Росії" вони закликали місцевих не панікувати та не чинити опір. Пообіді почали поширюватися відео з першими біло-синіми прапорами вільної Росії. Тим часом бєлгородські чиновники заявили про "тривожну ситуацію". У Кремлі відреагували лише за декілька годин. Мовляв, Путін в курсі і це спроба відволікти увагу від подій біля Бахмута.

В українській розвідці пояснили, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців. Бійці РДК просувалися вглиб області і станом на 23 травня контролюють її частину.

Російські пропагандисти говорили про "зачистку" і омовилися про "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів. Утім, в РДК це не підтвердили.

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