Уничтожили оккупантов, склады и технику: ВСУ провели успешную операцию

Пограничники бригады "Стальной границы" успешно отработали на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Операторы беспилотников нанесли серии точных ударов по вражеским позициям.

Украинские военные также ликвидировали 5 оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Смотрите также Россияне пытались "просочиться" в ВСУ, а оказались в плену: ГПСУ о ситуации на фронте

Что известно об операции ВСУ?

ГПСУ 14 марта сообщила об успешной операции по уничтожению вражеских сил. В результате точных ударов оккупанты остались без комплекса "Муром" и техники.

В результате работы ГПСУ были также уничтожены:

вражеские позиции;

укрытие;

склад БК;

транспортное средство;

антенна.

Напомним, что украинские военные ликвидировали четырех российских офицеров в приграничном районе Курской области, используя дрон "Баба-Яга". Погибшие оккупанты служили в 1-м мотострелковом полку Воздушно-космических сил.

Последние новости о ситуации на Курском направлении