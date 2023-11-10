Украина методически уничтожает Черноморский флот, – политтехнолог разобрал операцию ГУР в Крыму
Украинская разведка и Силы безопасности и обороны провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Удалось атаковать малые десантные корабли Черноморского флота России – катера проекта 11770 класса "Серна".
В общей сложности в России осталось около 13 кораблей такого типа, однако уже меньше. Политтехнолог Борис Тизенгаузен разобрал в эфире 24 Канала операцию разведки на полуострове.
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Что удалось повредить, кроме катеров
"Украина методически уничтожает Черноморский флот России – десантные корабли, ракетные катера. Достаем все и уничтожаем все", – сказал политтехнолог.
По предварительной информации, во время атаки на катерах находились российские военнослужащие и бронированная техника. Скорее всего, также прилетело и по вражеской казарме на мысе Тарханкут близ села Оленевка, где раньше украинские военные уничтожили С-400 "Триумф".
Катер "Серна"
Морская "Серна" отличается рядом особенностей, в частности имеет открытую танковую платформу. Катер может самостоятельно сняться с мели и причалить на необорудованный берег. Особенностью "Серны" также считается ее двигатель.
Вместо винтового – катер оснащен вентилируемым водометным движителем. Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Россияне также используют их для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.
Тизенгаузен об операции украинских военных в Крыму: смотреть видео
Отсюда россияне обстреливают ракетами "Оникс" территорию Украины, в частности, Одессу. Здесь расположены вражеские склады боеприпасов, радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и ракетные системы береговой обороны "Бастион".
Это очень важная территория для россиян. Там большая сосредоточенность кадров. ПВО, ракеты, "Ониксы" они должны там хранить,
– заметил Борис Тизенгаузен.
Атака ГУР МО по катерам класса "Серна": что известно
- Украинские защитники сегодня, 10 ноября, поразили в Черном море два российских катера 11 770 класса "Серна". Это сделали с помощью морских дронов, которые ударили вражеским судам в корму.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что оккупанты использовали эти суда для поставки российской армии на остров Змеиный. По его словам, эта потеря очень болезненна для россиян.
- 9 ноября Юсов заявил, что Украина ведет подготовку к ряду операций, похожих на недавнее повреждение малого ракетного корабля страны-агрессора России "Аскольд" в оккупированной Керчи.