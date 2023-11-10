Украина методически уничтожает Черноморский флот, – политтехнолог разобрал операцию ГУР в Крыму

Украинская разведка и Силы безопасности и обороны провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Удалось атаковать малые десантные корабли Черноморского флота России – катера проекта 11770 класса "Серна".

В общей сложности в России осталось около 13 кораблей такого типа, однако уже меньше. Политтехнолог Борис Тизенгаузен разобрал в эфире 24 Канала операцию разведки на полуострове.

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Что удалось повредить, кроме катеров

"Украина методически уничтожает Черноморский флот России – десантные корабли, ракетные катера. Достаем все и уничтожаем все", – сказал политтехнолог.

По предварительной информации, во время атаки на катерах находились российские военнослужащие и бронированная техника. Скорее всего, также прилетело и по вражеской казарме на мысе Тарханкут близ села Оленевка, где раньше украинские военные уничтожили С-400 "Триумф".

Катер "Серна" Морская "Серна" отличается рядом особенностей, в частности имеет открытую танковую платформу. Катер может самостоятельно сняться с мели и причалить на необорудованный берег. Особенностью "Серны" также считается ее двигатель. Вместо винтового – катер оснащен вентилируемым водометным движителем. Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Россияне также используют их для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

Тизенгаузен об операции украинских военных в Крыму: смотреть видео

Отсюда россияне обстреливают ракетами "Оникс" территорию Украины, в частности, Одессу. Здесь расположены вражеские склады боеприпасов, радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и ракетные системы береговой обороны "Бастион".

Это очень важная территория для россиян. Там большая сосредоточенность кадров. ПВО, ракеты, "Ониксы" они должны там хранить,

– заметил Борис Тизенгаузен.

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