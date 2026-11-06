ВАКС избрал меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Сергею Дуке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке. Подозреваемый был направлен в следственный изолятор с правом внесения залога.

Он является фигурантом операции антикоррупционных органов "Карфаген". Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Что известно о решении суда?

В пятницу, 6 ноября, судья высшего антикоррупционного суда Украины вынес избравшего Сергею подозреваемому меру пресечения. Сергей Дука будет находиться под арестом с правом внести залог в размере 65 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в участии в преступной организации, которое совершило должностное лицо с использованием своего служебного положения. Судебное заседание сопровождалось повышенными мерами безопасности из-за официального обращения спецслужбы относительно возможной угрозы террористического акта. Якобы по этой причине процесс частично был переведен в закрытый режим, а журналистам организована видеотрансляция в отдельном помещении.

В случае, если за Дуку внесут залог, он был обязан воздержаться от общения с рядом лиц:

руководителем СБУ Александром Покладом;

руководителем Нацполиции Максимом Цуцкиридзе;

генералом СБУ Александром Ковальчуком;

руководителем Одесской городской администрации Сергеем Лысаком.

Кроме того, подозреваемый будет вынужден сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

В чем обвиняют Дуку?

Следствие обвиняет фигуранта в систематическом прикрытии нелегальных бизнесов, в частности мошеннических колл-центров, в обмен на неправомерную выгоду. Правоохранители также зафиксировали передачу четырех криптокошельков на сумму около 3 миллионов долларов за попытку снять арест с активов наркосиндиката через Офис генпрокурора.

Сам подозреваемый во время заседания отрицал намерения сбежать из страны и заявлял о готовности сотрудничать со следователями. В то же время он публично жаловался на чрезмерный размер залога, утверждая, что не сможет внести назначенные суммы.

Обыскам в загородном поместье высокопоставленного чиновника предшествовало противостояние, в ходе которого охрана угрожала детективам огнестрельным оружием с лазерными целеуказателями. Правоохранители сообщили, что генерал лично появлялся в окне с пистолетом, а впоследствии уничтожил молотком два мобильных телефона и жесткий диск.

Напомним, что 4 ноября детективы НАБУ задержали генерала в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации "Карфаген". Всего силовики провели около 70 обысков по всей стране, раскрыв сеть коррупционного прикрытия незаконных бизнесов среди правоохранителей.