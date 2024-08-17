Таких в Кремле нет: когда в российской элите появятся смельчаки, которые "откроют глаза" Путину

Прорыв границы в Курской области украинскими силами сразу не встретил сопротивления со стороны оккупантов. Возможно это было связано с тем, что военное руководство и силовики России таким образом продемонстрировали неповиновение Владимиру Путину.

Это вероятно сигнал Путину от российских генералов о том, что войну в Украине необходимо заканчивать. Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что вряд ли в российской власти есть человек, который способен на такой поступок в отношении главы Кремля.

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Война не на жизнь, а на смерть

Власть в России устроена так, по ее словам, что в Кремле нет никого, кто бы мог прийти к Путину и сказать: "Володя, хватит, ты ошибся, надо заканчивать войну".

Так сложилось уже давно, и ему никогда не скажут такие вещи, потому что боятся за свою жизнь и должность.

Для того чтобы появился человек, который мог бы ему что-то подобное сказать и сделать, нужно, наверное, пересажать половину генералов, что остались, а также начать активно сажать представителей ФСБ,

– отметила оппозиционерка.

Тогда, возможно, по ее мнению, началось бы шевеление и возникло понимание, или они справятся с Путиным, или он расправится с ними.

Это война внутри России не на жизнь, а на смерть. Посмотрите, сколько людей умирают при загадочных обстоятельствах и не только в тюрьме, а также сколько разных генералов уже сидят за решеткой,

– подчеркнула Ольга Курносова.

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Старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Михаил Боцюркив считает, что ситуация в Курской области могла подтолкнуть российских генералов подать сигнал Путину о том, что войну в Украине нужно заканчивать. По мнению Боцюркива, "медленная реакция" российских сил безопасности на прорыв в Курской области, может свидетельствовать о том, что "генералы и ФСБ говорят Путину: "Хватит!".