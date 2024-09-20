Военное командование России скорее всего предусматривало начало операции ВСУ в Курской области и создавало планы по предотвращению такого сценария в течение нескольких месяцев.

Об этом свидетельствуют захваченные документы вражеского министерства внутренних дел, российской ФСБ и армии противника из Курской области. Ими с журналистами The Guardian, которые предполагают, что это похоже на реальные сообщения, поделились бойцы Сил обороны.

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Россия могла знать о планах по операции ВСУ

Некоторые из документов являются печатными приказами, разосланными в различные подразделения, а другие – рукописные журналы, в которых фиксируются события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а самые последние документы датированы всего шестью неделями до того, как Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа,

– говорится в материале издания.

Отмечается, что в основном это документы из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка, в частности, из второй роты 17-го батальона. Так, в записи от 4 января говорилось о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и отдавался приказ усилить подготовку к отражению любого нападения.

Уже 19 февраля, согласно обнародованной информации, командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 километров, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике".

Как пишет издание, в марте вражеским подразделениям на границе было приказано усилить оборонительные рубежи и организовать дополнительные учения в рамках подготовки к нападению. А уже в середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины "в направлении Юнаковка – Суджа", чтобы взять последний под контроль.

"Также было предусмотрено, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в этом регионе, что и произошло" – добавляет The Guardian, отмечая, что была и жалоба на то, что российские части "заполнены в среднем лишь на 60 – 70% и состоят в основном из слабых резервистов.

В одном из документов также есть информация о необходимости создания ненастоящих окопов и позиций, чтобы запутать украинские разведывательные БпЛА. В то же время на ложные позиции предлагали отправить несколько солдат, которые ночью ходили бы с факелами, и что Россия должна создать радиопереговоры по ложным позициям.

Однако по состоянию на сейчас ни одного подтверждения, в том числе и от Вооруженных Сил Украины, о существовании таких "ложных" позиций нет.