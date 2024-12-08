Российские гарнизоны оказывались в окружении: как ВСУ удалось быстро наступать в Курской области

Во время начала операции в Курской области украинские военные старались максимально входить в тыл противника. Таким образом российские гарнизоны оказывались в окружении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин в документальном фильме ТСН "Операция Курск".

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Каким способом ВСУ окружили российские гарнизоны в Курской области

По словам командира 82 ОДШБр, каждый населенный пункт и бой в населенном пункте – это, определенной степени, очень тяжелое дело, ведь надо выделить противника, местное население. К тому же есть большое количество препятствий, за которыми враг может спрятаться.

И чтобы избежать этого ненужного затягивания времени, а быстро выполнить задачу – окружить противника, я решил действовать максимально, выходя ему в тыл. Занимать определенные рубежи, выгодные для себя и невыгодные для него,

– сказал Волошин.

По словам военного, в конце концов те гарнизоны, которые были в населенных пунктах, они оказывались в окружении, им деваться было некуда, поэтому они выходили и сдавались в плен.

К слову, в Генштабе ВСУ, говоря об успехе Курской операции, отметили, что он зависел буквально от первого дня, от того, насколько Силам обороны удастся продвинуться в этом российском регионе. Командиры признаются, что действовали фактически интуитивно, решали, где нужно вводить, расширять и наращивать соответствующие силы.