Рейд превратился в операцию: каковы дальнейшие перспективы действий на Курщине

Учитывая военную логику, россияне "позволили" Украине закрепиться на оперативно-тактическом плацдарме в Курской области. Рейд постепенно превратился в мощную операцию.

Украинские военные контролируют более 1000 километров квадратных. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предположил 24 Каналу дальнейшие перспективы действий на Курщине.

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К чему привело бездействие российских властей

Свитан отметил, что на занятом плацдарме Силы обороны начали возводить фортификации: строят укрепления и минируют полосу обеспечения. Бездействие российских властей свидетельствует о том, что они приглашают украинских военных идти дальше. Поскольку до сих пор не перебросили резервы с Востока.

Россияне пытаются сформировать группировку из частных охранных предприятий, спецподразделения "Ахмат", срочников, людей, которые вообще не имеют боевого опыта, охранников аэродромов и военных объектов. Кремль традиционно бросает солдат на гибель, не создавая определенного принуждения и не пытаясь остановить Силы обороны. Они вроде и оказывают давление, но не достаточное.

В ближайшую неделю станет понятно насколько серьезно россияне относятся к этой проблеме. Если снимут части резервов с Восточного фронта, придется там остановить продвижение. Если этого не сделают, то приглашают двигаться дальше на Курщину, Брянщину и Белгородщину,

– отметил военный эксперт.

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Украине выгоден такой сценарий, это поможет выровнять линию фронта, чтобы фортификации и минные поля были на российской территории в сторону Москвы. Нужно создавать линию боестолкновения, переворачивая фронт с восточного на северный. Основное движение – на московитов. Создадим серьезное давление, россияне будут вынуждены выводить войска из Донетчины для прикрытия столицы.

Курская область: смотрите на карте