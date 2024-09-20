"В Ливане боятся даже сигарет": как спланировали операцию по подрыву членов "Хезболлы"

Боевики "Хезболлы" 17 сентября примерно в 17:30 получили сообщение с длинным пищанием, которое должно было привлечь их внимание. А дальше произошла детонация тысячи устройств, в том числе пейджеров.

На следующий день пошла вторая волна – начали подрываться устройства другого типа. Она оказалась не менее результативной. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп назвал 24 Каналу интересные детали операции в Ливане.

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Последствия операции

Операцию должно было реализовать через несколько недель или месяцев после того, как все готово. Тянуть годами не было времени.

Полнейший бред насчет того, чтобы представить какую-то победу перед 7 октября – годовщины нападения ХАМАС на Израиль. В Иерусалиме такие подходы котируются значительно меньше, чем в России,

– сказал военный обозреватель из Израиля.

Давид Шарп отметил, что Израиль не берет на себя ответственность за определенные шаги или удары. Сейчас израильские военные не комментировали инцидент, произошедший в Ливане.

В результате этих действий около 2800 боевиков "Хезболлы", в частности командиров высокого ранга, одномоментно вышли из строя. На следующий день также было около 500 раненых и значительное количество убитых. Кстати, пострадало немало боевиков, активистов и тех, кто служит в корпусе стражей исламской революции в Сирии.

Посторонних пострадало мало, ведь почти у каждого боевика аппарат был на груди или на животе,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Посол Ирана в Ливане был ранен, он потерял глаз. По словам Шарпа, иранское посольство – это структура, которая курирует "Хезболлу", а сам посол в свое время создал ее и соответственно до сих пор с ней взаимодействует. Поэтому неудивительно, что пейджер был у него.

Такая операция впечатляет с разведывательно-диверсионной точки зрения. К тому же были использованы интересные технические и оперативные возможности. В результате это привело к тому, что почти 10% личного состава первой линии "Хезболлы" выведены из строя.

В организации царит паника, есть опасения, что взорваться может что угодно, боятся даже сигарет,

– сказал военный обозреватель из Израиля.

К тому же теперь у "Хезболлы" появились серьезные проблемы со связью.

Почему боевики пользовались пейджерами

Суть пейджера в том, что в отличие от мобильных телефонов, компьютеров и других излучающих устройств, пейджеры не излучающие. Чтобы избежать прослушивания, "Хезболла" закупила у тайваньского производителя более 5 тысяч пейджеров, которые считались безопасными.

Однако кто-то, кто следил за ситуацией, знал, что "Хезболла" замыслила, знал, у кого закупают пейджеры и умудриться оседлать эту схему. В результате этот некто – не тайваньский производитель, у которого "Хезболла" думала, что покупает – выступил в роли формального продавца,

– объяснил Шарп.

5 тысяч устройств оказались заминированы, в них были платы, благодаря которым их можно было в любой момент дистанционно активировать.

Кто изготавливал пейджеры

The New York Times пишет, что пейджеры для "Хезболлы" изготавливала венгерская компания, созданная израильской разведкой. В общем ситуация относительно подставных компаний, которые приписывают израильской разведке, для реализации различных действий не нова.

Компания – это хорошее прикрытие для разного рода действий под видом бизнеса, командировок. Работники даже могут не подозревать, что они способствуют какие-то незаконной диверсионной деятельности. Это очень удобный инструмент,

– добавил военный обозреватель из Израиля.

К слову, Израиль создал подставную компанию B.A.C. Consulting, которая имела контракт с тайваньской компанией Gold Apoll, для производства пейджеров, которые затем продавали членам ливанской группировки "Хезболла".

Также Израиль создал две другие подставные компании, чтобы скрыть настоящие имена людей, которые создавали пейджеры и были офицерами израильской разведки. Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года в небольшом количестве, но производство быстро возросло после того, как лидер "Хезболлы" Саид Насралла выступил против использования в группировке мобильных телефонов.