Наступного дня пішла друга хвиля – почали підриватися пристрої іншого типу. Вона виявилася не менш результативною. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп назвав 24 Каналу цікаві деталі операції у Лівані.

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Наслідки операції

Операцію повинно було реалізувати через кілька тижнів чи місяців після того, як все готово. Тягнути роками не було часу.

Цілковита маячні щодо того, щоб представити якусь перемогу перед 7 жовтня – річниці нападу ХАМАС на Ізраїль. В Єрусалимі такі підходи котируються значно менше, ніж у Росії,

– сказав військовий оглядач з Ізраїлю.

Давид Шарп зазначив, що Ізраїль не бере на себе відповідальність за певні кроки чи удари. Наразі ізраїльські військові не коментували інцидент. що стався у Лівані.

Внаслідок цих дій близько 2800 бойовиків "Хезболли", зокрема командирів високого рангу, одномоментно вийшли зі строю. Наступного дня також було близько 500 поранених та значна кількість убитих. До речі, постраждало чимало бойовиків, активістів й тих, хто служить у корпусі вартових ісламської революції в Сирії.

Сторонніх постраждало мало, адже майже у кожного бойовика апарат був на грудях або на животі,

– зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

Посол Ірану в Лівані був поранений, він втратив око. За словами Шарпа, іранське посольство – це структура, яка курує "Хезболлу", а сам посол свого часу створив її й відповідно досі з нею взаємодіє. Тож не дивно, що пейджер був у нього.

Така операція вражає з розвідувально-диверсійного погляду. До того ж були використані цікаві технічні й оперативні можливості. В результаті це призвело до того, що майже 10% особового складу першої лінії "Хезболли" виведені з ладу.

В організації панує паніка, є побоювання, що вибухнути може будь-що, бояться навіть цигарок,

– мовив військовий оглядач з Ізраїлю.

До того ж тепер у "Хезболли" з'явилися серйозні проблеми зі зв'язком.

Чому бойовики користувалися пейджерами

Суть пейджера у тому, що на відміну від мобільних телефонів, комп'ютерів й інших випромінюючих пристроїв, пейджери не випромінюючі. Щоб уникнути прослуховування, "Хезболла" закупила у тайванського виробника понад 5 тисяч пейджерів, які вважалися безпечними.

Однак хтось, хто слідкував за ситуацією, знав, що "Хезболла" замислила, знав, у кого закупляють пейджери й примудритися осідлати цю схему. В результаті цей дехто – не тайванський виробник, у якого "Хезболла" думала, що купує – виступив у ролі формального продавця,

– пояснив Шарп.

5 тисяч пристроїв виявилися заміновані, у них були плати, завдяки яким їх можна було у будь-який момент дистанційно активувати.

Хто виготовляв пейджери

The New York Times пише, що пейджери для "Хезболли" виготовляла угорська компанія створена ізраїльською розвідкою. Загалом ситуація щодо підставних компаній, які приписують ізраїльській розвідці, для реалізації різних дій не нова.

Компанія – це хороше прикриття для різного роду дій під виглядом бізнесу, відряджень. Працівники навіть можуть не підозрювати, що вони сприяють якісь незаконній диверсійній діяльності. Це дуже зручний інструмент,

– додав військовий оглядач з Ізраїлю.

До слова, Ізраїль створив підставну компанію B.A.C. Consulting, яка мала контракт з тайванською компанією Gold Apoll, для виробництва пейджерів, які потім продавали членам ліванського угруповування "Хезболла".

Також Ізраїль створив дві інші підставні компанії, щоб приховати справжні імена людей, які створювали пейджери й були офіцерами ізраїльської розвідки. Пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року в невеликій кількості, але виробництво швидко зросло після того, як лідер "Хезболли" Саїд Насралла виступив проти використання в угрупованні мобільних телефонів.