Не Миндич, – нардеп Железняк предположил, кто мог быть главным в деле "Мидас"
- Дело "Мидас" – о масштабной коррупции в сфере энергетики, где фигурантами являются украинские топ-чиновники, государство потеряло миллиарды гривен из-за схемы "откатов".
- Тимур Миндич был одним из организаторов, но, по мнению Ярослава Железняка, он не является ключевой фигурой.
Осенью 2025 года Украину всколыхнуло громкое коррупционное дело в энергетике, которое получило название "Мидас". Одной из ключевых фигур в нем был бизнесмен Тимур Миндич, которого называли близким другом президента, но главным в этой схеме мог быть не он.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что уже известны другие фамилий топ-чиновников. Также стало известно о том, что перемещение работников НАБУ фиксировали и передавали эту информацию.
Миндич – не главная фигура
Фигуранты дела могли знать о планировании обысков, проверок, объявления подозрений. По словам Ярослава Железняка, это могло происходить для того, чтобы защитить Тимура Миндича и, возможно, бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.
"Я не думаю, что Миндич не читал публикации, где сообщали о расследовании в отношении него. Учитывая его связи и то, как быстро он выехал, очевидно, что Миндича предупредили и быстро вывезли", – рассказал народный депутат.
Обратите внимание! Детективы НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу утром 10 ноября 2025 года, но его уже не застали. Еще ночью бизнесмен сбежал за границу. Специальных отметок по нему в базах не было, поэтому он выехал законно, как отец троих несовершеннолетних детей.
"Я хочу процитировать работников антикоррупционных органов о том, что Миндич был не главным в этом деле. Он был важным человеком, одним из организаторов, но не главным. По моему личному мнению, все это тянется на Банковую", – сказал Ярослав Железняк.
Против других фигурантов открыты уголовные дела. Теоретически их могут привлечь к ответственности, но сначала надо доказать, что они делали все это намеренно, с целью обогащения. Пока сложно сказать, когда в этой истории можно будет поставить точку.
Что известно о деле "Мидас"?
- Операция НАБУ и САП "Мидас" разоблачила масштабную коррупцию в сфере энергетики. Среди фигурантов дела – украинские топ-чиновники. Они придумали схему, по которой государственная компания Энергоатом теряла огромные средства. Фирмы, которые с ней сотрудничали, были вынуждены платить завышенные суммы и делиться частью от государственных контрактов.
- Точная неизвестно, сколько именно потеряло государство из-за схемы "откатов", но убытки оценивают в 200 миллиардов гривен. В НАБУ сообщили, что через "теневой офис", которым руководил Миндич, могли пройти 100 миллионов долларов. Деньги в частности передавали бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву.
- В целом среди фигурантов дела, кроме самого Миндича, есть экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов. На пленках НАБУ также есть "работники" так называемого "бэк-офиса по легализации средств".
- После скандала президент ввел санкции против Тимура Миндича и заявил, что не общался с ним. Кроме этого анонсировал полную перезагрузку Энергоатома.