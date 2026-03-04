Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что уже известны другие фамилий топ-чиновников. Также стало известно о том, что перемещение работников НАБУ фиксировали и передавали эту информацию.

Миндич – не главная фигура

Фигуранты дела могли знать о планировании обысков, проверок, объявления подозрений. По словам Ярослава Железняка, это могло происходить для того, чтобы защитить Тимура Миндича и, возможно, бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"Я не думаю, что Миндич не читал публикации, где сообщали о расследовании в отношении него. Учитывая его связи и то, как быстро он выехал, очевидно, что Миндича предупредили и быстро вывезли", – рассказал народный депутат.

Обратите внимание! Детективы НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу утром 10 ноября 2025 года, но его уже не застали. Еще ночью бизнесмен сбежал за границу. Специальных отметок по нему в базах не было, поэтому он выехал законно, как отец троих несовершеннолетних детей.

"Я хочу процитировать работников антикоррупционных органов о том, что Миндич был не главным в этом деле. Он был важным человеком, одним из организаторов, но не главным. По моему личному мнению, все это тянется на Банковую", – сказал Ярослав Железняк.

Против других фигурантов открыты уголовные дела. Теоретически их могут привлечь к ответственности, но сначала надо доказать, что они делали все это намеренно, с целью обогащения. Пока сложно сказать, когда в этой истории можно будет поставить точку.

