Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, що вже відомі низка інших прізвищ топпосадовців. Також стало відомо про те, що переміщення працівників НАБУ фіксували й передавали цю інформацію.

Міндіч – не головна фігура

Фігуранти справи могли знати про планування обшуків, перевірок, оголошення підозр. За словами Ярослава Железняка, це могло відбуватися для того, щоб захистити Тімура Міндіча та, можливо, колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Я не думаю, що Міндіч не читав публікації, де повідомляли про розслідування щодо нього. Враховуючи його зв'язки й те, як швидко він виїхав, очевидно, що Міндіча попередили й швидко вивезли", – розповів народний депутат.

Зверніть увагу! Детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тімура Міндіча вранці 10 листопада 2025 року, але його вже не застали. Ще вночі бізнесмен втік за кордон. Спеціальних позначок щодо нього у базах не було, тому він виїхав законно, як батько трьох неповнолітніх дітей.

"Я хочу процитувати працівників антикорупційних органів про те, що Міндіч був не головним у цій справі. Він був важливою людиною, одним з організаторів, але не головним. На мою особисту думку, все це тягнеться на Банкову", – сказав Ярослав Железняк.

Проти інших фігурантів відкриті кримінальні справи. Теоретично їх можуть притягнути до відповідальності, але спершу треба довести, що вони робили все це навмисно, з метою збагачення. Поки складно сказати, коли в цій історії можна буде поставити крапку.

Що відомо про справу "Мідас"?