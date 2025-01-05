Украина способна к нестандартным действиям: что происходит на Курщине

Российские военные сообщают, что Силы обороны якобы пошли в наступление на Курщине. В целом интенсивность боев там очень высокая, происходят тактические действия на разных участках.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, добавив, что сейчас стоит придерживаться информационной тишины. Ведь любые сообщения могут навредить Вооруженным Силам.

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Пошла ли Украина в наступление

Мы неоднократно убеждались в том, что война является нелинейной. Частичный успех и продвижение может иметь как Украина, так и Россия. К любым вариантам надо готовиться.

Мы знаем, что Украина способна к нестандартным действиям, способна проводить заметные и ощутимые для врага операции, которые его сдерживают. Этим ломают его геополитические концепции и переговорные стратегии,

– отметил Иван Варченко.

Российская пропаганда пытается сформировать определенный идеологический фундамент. Известно только, что происходят действия, которые подтверждены как наступательные со стороны украинских Сил обороны. Больше информации нет.

Прогнозировать сценарии развертывания событий очень трудно, но есть надежда, что мы будем иметь основания для хороших новостей. Все это можно рассматривать в контексте инаугурации Трампа и вероятных переговоров, которые может инициировать новый президент США.

Любые ощутимые удары меняют линию фронта в пользу украинцев, они отбрасывают назад россиян и являются очень чувствительными в геополитике, ведь ломают российские сценарии,

– подчеркнул эксперт по вопросам безопасности.

Владимир Путин хочет давить на Украину, несмотря, какие потери понесет Россия. Ему нужно вытеснить украинцев с российской территории, чтобы так получить более сильную позицию.

Напомним, о попытках контратак ВСУ стало известно 5 января, это признали в российском Минобороны. Украинские военные лаконично сообщили, что работают и наступают.