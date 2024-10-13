Наступление на Курщине продемонстрировало впечатляющий общевойсковой слаженный бой, – экс-глава ЦРУ

Бывший глава Центрального разведывательного управления при правительстве США объяснил, что впервые мир увидел разумное применение общевойсковых сил ВСУ во время контрнаступления на Харьковщине осенью 2022 года.

Дэвид Петреус рассказал изданию NV, что с тех пор еще были попытки украинских военных, однако именно наступление ВСУ в Курской области было впечатляющей демонстрацией.

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Что экс-глава ЦРУ говорит об операции на Курщине

Задействовали элементы четырех и более бригад, в том числе и элитных, воевали не только танки и пехота, но и артиллерия, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба, логистика, командование и управление, даже опять же – с использованием беспилотников и так далее. Все это очень впечатляющим образом было скоординировано и синхронизировано,

– заявил Петреус.

Он пояснил, что возник эффект полной неожиданности, что при наличии дронов везде, казалось невозможным.

"Но украинцы доказали, что это возможно", – заверил экс-глава ЦРУ.

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Он также пояснил, что сейчас вопрос заключается в том: