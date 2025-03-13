Операция в Курской области продолжается, попыток прорвать нашу границу не фиксируется, – ГПСУ
- Операция ВСУ в Курской области продолжается с ежедневными боестолкновениями.
- Россия пытается вытеснить украинскую армию, но прорыв границ не фиксируется.
- Ситуация динамична, решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке.
- Бои в приграничных Сумщинах приводят к потерям российского личного состава.
Операция ВСУ в Курской области продолжается. Ежедневно там происходят десятки боестолкновений.
Детали ситуации в Курской области рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Какая ситуация в Курской области сейчас
Операция на Курщине продолжается, происходит десятки боестолкновений ежедневно,
– отметил Андрей Демченко.
Россияне пытаются вытеснить украинскую армию с этой территории.
Демченко добавил, что попыток прорвать украинскую границу россияне пока не делают.
"На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать. Ситуация динамичная", – добавляет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.
Россия в частности навязывает бои в приграничье Сумщины. Это стоит им заметных потерь личного состава.
Добавим, по словам Главнокомандующего ВСУ Сирского с начала Курской операции общие потери российских войск там составляют более 54,9 тысяч человек, из которых безвозвратные – более 22,2 тысячи.