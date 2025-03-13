Операция в Курской области продолжается, попыток прорвать нашу границу не фиксируется, – ГПСУ

Операция ВСУ в Курской области продолжается. Ежедневно там происходят десятки боестолкновений.

Детали ситуации в Курской области рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какая ситуация в Курской области сейчас

Операция на Курщине продолжается, происходит десятки боестолкновений ежедневно,

– отметил Андрей Демченко.

Россияне пытаются вытеснить украинскую армию с этой территории.

Демченко добавил, что попыток прорвать украинскую границу россияне пока не делают.

"На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать. Ситуация динамичная", – добавляет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Россия в частности навязывает бои в приграничье Сумщины. Это стоит им заметных потерь личного состава.

Добавим, по словам Главнокомандующего ВСУ Сирского с начала Курской операции общие потери российских войск там составляют более 54,9 тысяч человек, из которых безвозвратные – более 22,2 тысячи.