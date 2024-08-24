ВСУ подняли флаг в селе Лебедевка на Курщине

Украинские военные подняли наш флаг в селе Лебедевка Курской области. Перед этим оттуда сняли вражеский триколор.

Флаг разместили возле здания местной школы. Соответствующее видео военные обнародовали 23 августа.

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Что известно об украинском флаге в Лебедевке

У флага Свободы нет границ,

– заявили в телеграмм-канале батальона "Нахтигаль" 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Военные обнародовали соответствующее видео из села Лебедевка Суджанского района.

Украинский флаг в Лебедевке на Курщине: смотрите видео

Кстати, в российском телеграмм-канале также показали, как россияне снимают триколор. Вероятно, после этого на том месте военные подняли украинский флаг.

Село Лебедевка расположено всего ориентировочно в 5 километрах от украинской границы. Однако уже за Суджей, то есть можно предположить, что украинские военные продолжают действовать на Курщине, там продолжались бои.

Где размещена на карте Лебедевка Суджанского района: смотрите карту

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Стоит заметить, что аналитики DeepState отметили, что Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи.

Продвижение ВСУ на Курщине: смотрите карту DeepState