В России создают группировку войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Уже две недели продолжается операция ВСУ в Курской области. На фоне этих событий в России решили создать группировку войск "Белгород", "Брянск" и "Курск".

Эти войска российские власти решили создать несмотря на свои заявления, что у нее все якобы под контролем. О начале функционирования этих группировок стало известно во вторник, 20 августа, передает 24 Канал.

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Группировки якобы будут защищать приграничье

Создание военных группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск" обсудили на заседании координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

В российском минобороны заявили, что эти группировки будут защищать своих граждан и территории приграничных регионов.

Они якобы должны отражать атаки дронов и других средств нападения.

Напомним, что несмотря на все попытки властей России и заявления, что российские войска контролируют ситуацию, защитить свою территорию от 6 августа они так и не смогли. Так, ВСУ продолжают активно продвигаться в Курской области. По состоянию на 20 августа украинские защитники контролируют 1263 квадратных километра на Курщине.

Также в котле в Курской области могут оказаться до 3 тысяч солдат. Украинская армия держит под контролем территорию до реки Сейм и приближаются к закрытию котла.

Тем временем россияне ведут маневровую оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения ВСУ и перебрасывают свои войска с других направлений.