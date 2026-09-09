Помимо нее, с должности были отстранены также заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры Максим Штомпель и чиновница Виктория Дидич. Об этом сообщает"РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Что известно об отставках прокуроров?

Кадровые чистки произошли сразу после того, как антикоррупционные органы опубликовали аудиозаписи разговоров в рамках спецоперации "Карфаген". По данным журналистов, Мария Вдовиченко, вероятно, фигурирует на обнародованных записях.

Уволенная Виктория Дидич в течение длительного времени работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры. Другой уволенный чиновник, Максим Штомпель, занимал должность заместителя главы этой же областной прокуратуры с апреля 2026 года. Приказ об их увольнении подписал Офис Генерального прокурора.



Максим Штомпель / Фото из соцсетей чиновника

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктория Дидич является родной сестрой Сергея Кропивы, которого считают организатором схемы. Ее муж Александр Дидич также является фигурантом расследования, и ВАКС уже избрал ему меру пресечения.



Виктория Дидич / Фото из соцсетей Черкасской областной прокуратуры

Что известно о других фигурантах операции "Карфаген"?

Напомним, что в пятницу, 4 сентября, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая "крышевала" сеть мошеннических колл-центров и легализовала имущество на сумму более 89 миллионов гривен. Ключевым подозреваемым стал руководитель Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которого суд отправил под стражу с залогом в 120 миллионов гривен.

В понедельник, 7 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен для Елизаветы Ивахненко, которая фигурировала в записях НАБУ как "Муза". Во вторник, 8 сентября, ВАКС также назначил содержание под стражей до 2 ноября и залог в размере 15 миллионов гривен для Александра Дидича.