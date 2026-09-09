Окрім неї також усунули з посади заступника керівника Черкаської обласної прокуратури Максима Штомпеля та посадовицю Вікторію Дидич. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Що відомо про відставки прокурорів?

Кадрові чистки відбулися відразу після того, як антикорупційні органи опублікували аудіозаписи розмов у межах спецоперації "Карфаген". За даними журналістів, Марія Вдовиченко ймовірно фігурує на оприлюднених плівках.

Звільнена Вікторія Дидич упродовж тривалого часу працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури. Інший звільнений посадовець, Максим Штомпель, обіймав посаду заступника очільника цієї ж обласної прокуратури з квітня 2026 року. Наказ про їх звільнення підписав Офіс Генерального прокурора.



Максим Штомпель / Фото з соцмереж посадовця

Раніше в медіа оприлюднили інформацію про те, що Вікторія Дидич є рідною сестрою Сергія Кропиви, якого вважають організатором схеми. Її чоловік Олександр Дидич також є фігурантом розслідування, і йому ВАКС уже обрав запобіжний захід.



Вікторія Дидич / Фото з соцмереж Черкаської обласної прокуратури

Що відомо про інших фігурантів операції "Карфаген"?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 вересня, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів і легалізувала майно на суму понад 89 мільйонів гривень. Ключовим підозрюваним став керівник Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якого суд відправив під варту із заставою у 120 мільйонів гривень.

У понеділок, 7 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень для Єлизавети Івахненко, яка фігурувала у плівках НАБУ як "Муза". У вівторок, 8 вересня, також ВАКС обрав утримання під вартою до 2 листопада та 15 мільйонів гривень застави для Олександра Дидича.