В сети смоделировали, как Украина провезла дроны в Россию для спецоперации "Паутина"

В сети появилась визуализация спецоперации "Паутина", в рамках которой Украина якобы использовала замаскированные грузовики для запуска дронов по аэродромам в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AiTelly.

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Сараи на колесах и дроны внутри

Инженеры, по данным модели, разработали мобильную систему запуска дронов, скрытую в обычных на вид деревянных сараях на платформах грузовиков. Внутри были укреплены конструкции с пусковыми установками, зарядными станциями и автоматизированными крышами.

Система позволяла запускать дроны вертикально или под углом – в зависимости от типа аппарата. Встроенное экранирование сигналов делало невозможным раннее обнаружение российскими радарами. После подготовки эти мобильные пусковые площадки украинские разведчики, вероятно с помощью местных симпатиков, переместили вглубь России.

В сети смоделировали спецоперацию "Паутина": смотрите видео

Как объясняют в видео, грузовики доставляли на выбранные позиции возле важных авиабаз, где они не привлекали внимания. В таком режиме контейнеры могли стоять неделями, пока дроны ждали сигнала. Когда поступала команда, крыша открывалась дистанционно, и дроны стартовали.

К слову, в России заявили, что СБУ якобы использовала грузовики как мобильные пусковые платформы для атак дронами на военные объекты. Российские следователи открыли уголовное дело, а водители грузовиков были уверены, что везут "модульные домики".

Напомним, 1 июня СБУ провела успешную спецоперацию "Паутина". Подготовка длилась 1,5 года. В результате атаки поражено более 40 самолетов на четырех аэродромах в России. Все, что известно об операции – по ссылке.