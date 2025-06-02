Эти самолеты удивительно ценные: военный обозреватель проанализировал массированную атаку на аэродромы России

В результате специальной операции Службы безопасности Украины удалось поразить более 41 российского самолета – стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, и, возможно, даже самолет-разведчик А-50.

По мнению военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, которое он высказал в разговоре с 24 Каналом, эти самолеты чрезвычайно ценны для России. По его словам, исправных судов враг имеет лишь несколько десятков.

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Что известно о последствиях атаки на аэродромы в России

Военный обозреватель отметил, что особенно опасными являются Ту-95 – именно с них запускают ракеты Х-101, а их появление в воздухе каждый раз вызывает воздушные тревоги в Украине. Самолеты А-50 – чрезвычайно ценны как элементы воздушного наблюдения и управления. Ранее Украина уже сбивала подобные цели, что само по себе является большой победой.

Если действительно были уничтожены Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет и регулярно обстреливают территорию Украины, парк таких самолетов в России значительно сокращается. На соседних с базами стратегической авиации аэродромах могли также находиться истребители МиГ-31 или военно-транспортные самолеты. Подобные потери оцениваются в миллиарды долларов.

Российская стратегическая авиация имеет ограниченный ресурс: исправных самолетов – всего несколько десятков, а иногда и меньше. Поэтому такая операция является серьезным ударом не только по военному потенциалу, но и по престижу России. Хотя имидж в войне – не главное, важнее то, какие именно самолеты были уничтожены или выведены из строя на длительное время.

Интересным будет подсчет реального ущерба – безвозвратные потери,

– подчеркнул Давид Шарп.

Если говорится о носителях крылатых ракет, то такие удары имеют колоссальное значение. Даже уничтожение одного самолета стратегической авиации – где-то в Иркутской или Мурманской области – было бы уже чрезвычайным результатом. Но, как известно, был поражен далеко не один.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, по меньшей мере 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено.