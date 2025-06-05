Операция СБУ дорого обошлась Путину: какие последствия ждут Россию

СБУ 1 июня провела операцию "Паутина" на территории России. Даже после этого Китай вряд ли изменит свою позицию относительно поддержки Кремля.

Другие союзники России, в частности в БРИКС, могут изменить свое отношение. Такое мнение 24 Канала озвучил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Изменение позиции союзников России

Владимир Огрызко отметил, что Пекин и Москва – это идеологические партнеры. Невозможно оторвать Россию от Китая. Поэтому КНР и дальше будет оставаться союзником Кремля и оказывать ему свою поддержку. Сейчас нет шансов, что что-то изменится.

Относительно других стран. Мне кажется, эта "пощечина" очень дорого стоит. Потому что это означает, что покупать российское оружие не нужно, оно никакое, его нет. Они уже ничего современного не могут сделать. То, что они делают – это вчерашний или уже позавчерашний день,

– подчеркнул дипломат.

Поэтому, по его словам, у каждой из этих стран, особенно БРИКС, будет переоценка ценностей.

Напомним, украинские дроны поразили несколько аэродромов. В результате операции "Паутина" было уничтожено 34% стратегической авиации врага.