Інші союзники Росії, зокрема у БРІКС, можуть змінити своє ставлення. Таку думку 24 Каналу озвучив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Зміна позиції союзників Росії

Володимир Огризко зазначив, що Пекін та Москва – це ідеологічні партнери. Неможливо відірвати Росію від Китаю. Тому КНР і далі залишатиметься союзником Кремля та надаватиме йому свою підтримку. Наразі немає шансів, що щось зміниться.

Щодо інших країн. Мені здається, цей "ляпас" дуже дорого коштує. Тому що це означає, що купувати російську зброю не потрібно, вона ніяка, її немає. Вони вже нічого сучасного не можуть зробити. Те, що вони роблять – це вчорашній або вже позавчорашній день,

– підкреслив дипломат.

Тому, за його словами, у кожної з цих країн, особливо БРІКС, буде переоцінка цінностей.

Нагадаємо, українські дрони уразили кілька аеродромів. Внаслідок операції "Павутина" було знищено 34% стратегічної авіації ворога.