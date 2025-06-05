У Зеленского сказали, кто знал о подготовке спецоперации "Паутина"

Спецоперация "Паутина" была исключительно сложной с точки зрения координации, масштаба, задействованных сил. Никто не ожидал, что такую мощную атаку можно организовать внутри России, где все пронизано спецслужбами.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что операция "Паутина" демонстрирует – Россию можно масштабно атаковать на ее территории. В Кремле этого боятся.

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Кто знал об операции "Паутина"

Как отметил Подоляк, Украине важно было уничтожить носители крылатых ракет, с помощью которых Россия постоянно убивает гражданских. То, что это уменьшает ядерный потенциал врага – дополнительный бонус.

Такой удар по аэродромам наносит разрушительные последствия для репутации России и репутации самого Путина. Украина демонстрирует, что нас нельзя заставлять идти на наглые кремлевские ультиматумы, которые отнюдь не прекратят войну.

Эта операция меняет акценты. Первое – Россию можно масштабно атаковать на ее территории и достигать суперрезультата. Второе – Украина едва ли не единственная в мире умеет это делать. Третье – война может быть закончена только через принуждение и страх России. Принуждение – давление на экономику. Страх – удары такого типа,

– сказал Подоляк.

Организовать такую масштабную спецоперацию было чрезвычайно сложно. И президент Владимир Зеленский – единственный среди мировых лидеров, кто точно в деталях знал за это все. Другие вряд ли близко знали детали или то, что Украина готовит такую спецоперацию.

Добавим, в рамках спецоперации "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет на нескольких аэродромах. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и тому подобное. Часть из этих самолетов безвозвратно уничтожена, другие – будут годами отстраиваться.