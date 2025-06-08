"Паутина" могла разоблачить стратегию Украины в войне против России: в чем ее смысл

Одним из важнейших элементов статуса (ранга) "сверхдержавы" той или иной страны (ну, или стремления претендовать на такой статус) является не только значительный человеческий, финансово-экономический или ресурсный потенциалы, а ее реальная способность проецировать свою силу на глобальном (стратегическом) уровне. Именно это является решающим фактором, определяющим этот статус (ранг).

Что действительно заставит Кремль остановить войну

Конечно, для этого нужен соответствующий "инструментарий". Обычно, это именно то, что называют обобщенно – стратегическим вооружением. Об этом пишет Константин Машовец, передает 24 Канал.

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Россия, в этом смысле, до сих пор считалась, по крайней мере, именно таким государством. То есть, способным проецировать свою силу (волю) в любом уголке населенного (или ненаселенного) мира. Потому что, очевидно, обладает всем комплексом такого рода вооружения (ядерное оружие + его носители, способны действовать на стратегические\глобальные расстояния). Это первое..

Второе..

Обычно, когда спрашивают, что именно может заставить Кремль прекратить ведение войны (в данном случае речь идет о конвенциональной широкомасштабной войне с соседней страной), то немалое количество экспертов не находит единодушного или логического ответа на такого рода вопрос.

Варианты и способы выдвигаются, в этом контексте, самые разнообразные – от "истощения человеческих ресурсов", до "технологического" или "финансово-экономического коллапса". И на самом деле, все это, но исключительно частично, действительно имеет смысл и рациональность..

Но, по моему вполне субъективному мнению, эффективным, более-менее быстрым способом заставить Кремль "закончить войну", конечно, в его умственной парадигме, является появление вполне реальной перспективы потерять, в результате продолжения войны (причем с любым конечным "формальным" ее результатом), статуса сверхдержавы, или, даже, возможности претендовать на него.

Именно это, и ничто другое, может заставить Кремль, в конце концов, "забыть" о своем желании кого-то и как-то захватывать и "присоединять", восстанавливать "совок" или как-то еще реализовывать этот свой статус на практике.

Когда в Кремле осознают, что все эти "захваты" могут привести к потере возможности и в дальнейшем "проектировать силу на глобальном (стратегическом) уровне", именно тогда и наступит "момент истины".

Любые потери – в людях, в конвенциональных вооружениях, любые "трудности жизни и быта населения" –, конечно, играют определенную роль в этом. Но решающей, как по мне, может быть исключительно перспектива потерять возможность "диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу" (говоря словами "дикого флага" из российского же фильма ДМБ).

Третье...

Именно в этом смысле, роль и место так называемого "стратегического вооружения", которым обладает Россия, трудно переоценить. Очевидно, что появление реальной перспективы уменьшения возможности страны-агрессора владеть и пользоваться этим оружием в полной мере, причем, именно в результате ведения и продолжения конвенциональной войны с соседней страной, вполне возможно может привести к появлению перед Кремлем определенной дилеммы:

либо продолжать войну и оказаться в дальнейшем перед перспективой получить существенное уменьшение своего военного стратегического потенциала;

или прекратить ее на тех или иных условиях, и сохранить его на уровне, который бы позволял бы и в дальнейшем считаться сверхдержавой.

Четвертое..

После всего выше сказанного рекомендую моим читателям обратить внимание на две вещи и подумать над их истинным смыслом и содержанием:

"Паутина" от СБУ (значение ее результатов именно в этом контексте)

Слова главы ГУР генерала Буданова (на которые, вообще, мало кто обратил внимание), сказанные им во время одного из своих интервью о том, что "если Россия не прекратит войну в 2025-м году, то в следующем 2026-м она перестанет быть сверхдержавой".

Кроме того, чисто в военном плане главным содержанием деятельности СОУ в текущем году и в ближайшее время является стремление провести успешную именно Стратегическую Оборонительную операцию (что априори предусматривает, по сути, истощение человеческих, технических, технологических и финансово-экономических ресурсов нашего противника).

Подумайте также над тем – и может быть настоящей целью войны со стороны Украины именно лишение России статуса сверхдержавы как таковой, и кому еще это выгодно в мире, кроме Украины ...?

Я понимаю, что моя версия ну слишком "конспирологическая", более того, может иметь немало погрешностей и предположений... Но, как по мне, я вполне допускаю ее, как очень вероятный элемент текущей стратегии ведения войны со стороны Украины (и не только).