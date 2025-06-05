Паранойя и охота за фурами: как на российское население повлияла операция "Паутина"

На днях Служба безопасности Украины провела операцию, в результате которой было повреждено более 41 российского самолета. Атаку осуществили дроны, которые были замаскированы под крышами фур с модульными домиками.

Как рассказал в эфире 24 Канала политолог Олег Саакян, это событие не только может привести к обвалу рынка грузовых перевозок в России, но и уже вызывает системную реакцию в виде паранойи, которая была вполне прогнозируемой.

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Паранойя россиян может перерасти во внутреннее противостояние

Олег Саакян отметил, что россияне начали массово проверять фуры, подозревая, что в любой из них может быть беспилотник. Это порождает волну настороженности, что, вероятно, будет только расти. Россияне боятся, что любой грузовой автомобиль может перевозить дроны, предназначенные для осуществления украинских диверсий.

Россия и сама активно использует FPV-дроны на фронте, и перевозятся они далеко не всегда армейскими средствами. Поэтому сейчас любого так называемого "волонтера", которого задержат с дронами в машине, спецслужбы будут проверять с особой жесткостью – чтобы убедиться, что он не украинский агент, и что дроны не предназначены для атаки.

Все это может повлечь внутреннее противостояние между теми, кто обеспечивает российскую армию из неформального сектора, и спецслужбами. Иными словами, создается широкое поле для конфликтов,

– подчеркнул политолог.

Результатом может стать масштабная волна паранойи в российском обществе – начнут "кошмарить" каждую вторую фуру, проверяя, нет ли там дронов. Представим только, сколько звонков начнет поступать от российских бабушек, которые будут сообщать, что возле их двора остановилась фура с подозрительным контейнером, и просить полицию проверить, не украинские ли это диверсанты.

Обратите внимание! По данным со спутниковых снимков и видео беспилотников подтверждено уничтожение или повреждение по меньшей мере: 8 Ту-95МС, 12 Ту-22М3, 2 А-50, 1 Ан-12 и, вероятно, 1 самолета-заправщика Ил-78М.

Таким образом эту ситуацию можно превратить в масштабную информационно-психологическую операцию, которая доведет российское общество до абсурда.

Напомним, что в результате операции "Паутина" было уничтожено 34% стратегической авиации вражеской стратегической авиации.