Авиация повторила судьбу флота: генерал армии разобрал последствия исторической операции "Паутина"

Служба безопасности Украины провела масштабную операцию под кодовым названием "Паутина", в результате которой был уничтожен или поврежден 41 российский военный самолет. Среди них – стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, а также, возможно, и уникальный самолет-разведчик А-50.

Это беспрецедентная по масштабу и точности операция, направленная против стратегических объектов и носителей баллистических и крылатых ракет, впервые была реализована на таком уровне. Но важно понимать, как отметил 24 Каналу генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, такая операция не проводится "с нуля".

Смотрите также Поражено более 40 российских самолетов: все, что известно о масштабной спецоперации СБУ

Как происходила подготовка к операции

Маломуж отметил, что для реализации операции "Паутина" было нужно:

четкое стратегическое планирование;

глубокая разведка;

выявление основных объектов дислокации, аэродромов, хранилищ ракет и самолетов;

изучение систем связи, ПВО, контрразведывательной защиты;

отлаженная логистика – для доставки, размещения и наведения средств поражения.

Это результат слаженной работы сотен высококвалифицированных специалистов, включая разведку, агентуру и профессиональных военных, которые действовали в условиях высокой секретности, что очень сложно сделать,

– отметил генерал армии.

Российская контрразведка, которая внимательно следит за любой активностью на своей территории, не смогла обнаружить или сорвать операцию – что свидетельствует о высоком уровне выполнения.

Какие результаты удара

Целью ударов стали не только сами самолеты, но и инфраструктура:

авиатопливо (солярка, авиационный бензин), что повлекло мощные взрывы;

системы управления полетами, наведения, радиолокация;

объекты, которые десятилетиями создавались советским ВПК и не подлежат быстрому восстановлению.

По предварительным оценкам, ликвидировано или выведено из строя 1/3 стратегической авиации России. Из имеющихся около 120 самолетов такого класса, 41 уже потеряны или в ремонте. Это может означать потерю до половины стратегического потенциала.

Какое стратегическое значение

По словам Николая Маломужа, Украине удалось снизить угрозу ударам – чем меньше самолетов и ракет, тем меньше атак против нашего государства.

Что важно, россияне не смогут быстро восстановить потери, поскольку Россия только обслуживает старые советские платформы и не способна их оперативно воссоздать.

Наше государство нанесло военно-политический удар по имиджу России, показав, что "непобедимая" держава с "непробиваемой" ПВО не смогла защитить даже важнейшие объекты.

Наконец, это сигнал к миру перед переговорами в Стамбуле 2 июня. Украина демонстрирует, что способна действовать в глубине территории России, и это только начало.

Когда-то на Черном море мы ударили по флоту и уничтожили 40%. Сейчас такая же ситуация со стратегической авиацией,

– отметил Николай Маломуж.

Украина реализует концепцию ударов по стратегическим объектам в тылу, а не только защиты на линии фронта. Уничтожение самолетов, складов, заводов и систем запуска на территории России – это более эффективная тактика, чем перехват ракет в воздухе.

Удары по концентрации войск, еще до начала боевых действий, – новый этап войны, что позволяет уменьшить давление на фронте и создает предпосылки для наступления. Без техники, без топлива, без стратегической авиации – российские войска не смогут долго удерживать позиции.