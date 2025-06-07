Сколько времени надо России для восстановления стратегических бомбардировщиков

Стало известно, что после операции "Паутина" России не хватает самолетов Ту-95. Впервые за год для массированной атаки россияне загрузили стратегические бомбардировщики почти полностью.

Такие действия подтверждают, что самолётов Ту-95 у россиян осталось не так много. Как заметил 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап, последнее время на территории европейской части больше, чем 18 самолетов не было.

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Перспективы не оптимистичны

Если считать, что из 25 – 30 самолетов сейчас уничтожено хотя бы 7 – 9, то это 30% от общего количества. Проблема Ту-95 в том, что они не рассчитаны переносить по 8 ракет Х-101. После таких полетов надо внимательно проверять, не увеличились ли трещины, которые возникают из-за нагрузки.

Когда самолеты используют на максимальную нагрузку, то крыло просто начинает ломаться. Ведь оно рассчитано, чтобы переносить только двигатели и топливо, но россияне решили их "модернизировать" по-другому,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Когда оккупанты пытались взять 2 – 4 ракеты, но когда берут 6 – 8, то крыло просто трещит. Это свидетельствует о том, что ресурс очень быстро закончится. Перспектив для восстановления этих самолетов у России также нет.

"Понимая, что такое самолет и какие были поражения, можно сказать, что за полгода это не будет сделано (восстановление – 24 Канал). Год – два, но я все равно не уверен, что с теми возможностями, которые есть у россиян, это вообще реально", – добавил Константин Криволап.

Скорее всего, ущерб нельзя измерить деньгами. Там точно не 7 миллиардов, потому что даже если страна-агрессор получит 100 миллиардов, то все равно не сможет восстановить эти суда.

Напомним, в результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет России на четырех аэродромах. Говорится об аэродромах, с которых оккупанты постоянно запускали свои ракеты. Известно, что суда атаковали с дронов, которые заблаговременно перевезли в Россию.

После успешной атаки россияне начали еще больше прятать свои самолеты. Часть из них перебросили на авиабазу в Анадыре. Туда точно не доедут грузовики с дронами, потому что дорожного сообщения с базой нет. Интересно, что она расположена более чем в 6 тысячах километров от Украины и в 500 километрах от США.