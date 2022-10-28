Три десятка "двухсотых" и пленные: в ГУР похвастались достижениями при освобождении Невского

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что во время освобождения поселка Невского удалось уничтожить 34 оккупанта. Кроме того, 3 захватчиков удалось взять в плен.

В ГУР Минобороны рассказали, что их группа "Кедр" и бойцы из 5 роты 66 Бригады ВСУ освободили поселок Невское в Луганской области. Врагу нанесли колоссальные потери.

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В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен,

– говорится в сообщении.

Наступательная операция украинских защитников была блестящей. Силы захватчиков удалось разбить. Уцелевшие захватчики покинули бронетехнику и отступили из поселка.

В частности, враг покинул военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

Потери врага

Пока в Кремле врут, что "все идет по плану", оккупанты все чаще жалуются на колоссальные потери

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 28 октября удалось ликвидировать уже 69,7 тысяч . Кроме того, уничтожили:

танков – 2640 (+9 единиц);

боевых бронированных машин – 5378 (+14 единиц);

артиллерийских систем – 1698 (+8 единиц);

РСЗО – 379;

средства ПВО – 192;

самолетов – 272 (+1 единица);

вертолетов – 251 (+2 единицы);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3 единицы)

крылатые ракеты – 351;

корабли и катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10 единиц);

специальная техника – 151 (+1 единица).

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