Основной целью был Крым, – боец "Артана" раскрыл подробности операции по "вышкам Бойко"

Операция по освобождению так называемых "башен Бойко" в Черном море стала одной из самых сложных для украинских спецназовцев. Враг постоянно контролировал акваторию, а любое передвижение украинских бойцов могло быть замечено российской авиацией.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" Артем Ракитин рассказал 24 Каналу, что захват платформ не был самоцелью. По его словам, основная задача подразделения заключалась в другом.

Для чего Украине были нужны "вышки Бойко"

Артем Ракитин пояснил, что работа на газодобывающих платформах была частью более широких операций в Черном море. В частности, через них украинские военные выполняли задачи, связанные с Крымом.

Когда ребята вошли, взяли позицию Бойко – основной задачей и целью подразделения был полуостров Крым, мыс Тарханкут. Мы проходили транзитом, где-то дозаправлялись, там были какие-то комбинации, о которых я не могу говорить. Но основная цель – зайти на полуостров, выполнить свою работу и вернуться обратно,

– пояснил боец.

По его словам, операции в акватории Черного моря существенно отличаются от боевых действий на суше. Там практически нет возможности укрыться от противника.

Важно! Успешная деоккупация "башен Бойко" в 2023 году лишила российскую армию возможности вести радиолокационную разведку и контролировать акваторию Черного моря. Во время этой двухнедельной миссии бойцам пришлось отражать атаки российской авиации с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов. Благодаря этому Украина вернула под свой контроль стратегические объекты, которые находились под российской оккупацией еще с 2014 года.

Боец "Артана" подчеркнул, что россияне круглосуточно контролировали акваторию Черного моря, поэтому остаться незамеченными было практически невозможно.

По нам стреляли. И не один раз. И вертолет вылетал с осветительными ракетами, и тридцаткой обстреливал,

– сказал он.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" подробнее об операции: видео

Ракитин рассказал, что российские вертолеты использовали осветительные ракеты для поиска украинских сил в море, а самолеты регулярно наносили удары по обнаруженным целям.

Несмотря на постоянный контроль со стороны противника и сложные условия в море, украинские спецназовцы продолжали выполнять задачи, связанные с операциями на территории временно оккупированного Крыма.