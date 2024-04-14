Операция под фальшивым флагом: россияне готовятся к новой провокации на ЗАЭС

В Генштабе ВСУ рассказали о новой провокации, которую готовит враг. На этот раз она касается временно оккупированной Запорожской АЭС.

По имеющимся данным разведки, российские захватчики готовятся к проведению еще одной операции под фальшивым флагом на ЗАЭС. Это может повлиять на безопасность самой атомной станции, которую в 2022 году оккупировали россияне.

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Россия готовит операцию под фальшивым флагом на ЗАЭС

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира.

"Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к грани сознательной радиационной катастрофы", – отметили военные.

Представители Генштаба отметили, что только за последние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

Это сознательные российские действия, которые продолжают практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС,

– говорится в заметке.

Военные сказали, что Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов, поэтому только возвращение ЗАЭС под контроль нашего государства способно восстановить реальную безопасность станции.

А пока российские захватчики находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована.

На ЗАЭС все реакторы находятся в режиме холодной остановки