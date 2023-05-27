Такого давно не было, – в ГУР рассказали о панике россиян из-за "освобождения" Белгородщины
Источник:"Радио Свобода"
Недавно российские добровольческие формирования провели операцию в приграничных областях страны-агрессора. Эти события вызвали панику у оккупантов.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. По его словам, захватчики будут искать козлов отпущения.
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Россияне начали паниковать после событий на Белгородщине
По словам Черняка, сказать, что "освобождение" Белгородщины вызвало панику и шок у оккупантов – это ничего не сказать.
И мы видели своими средствами, и это есть в открытом доступе, эти колонны автобусов, которые вывозили, которые пытались эвакуировать опять же каких-то представителей российских властей. В последний год, я не помню, трижды или четыре раза уже был заменен высший состав российских оккупационных войск. Они ставят военачальников,
– заметил представитель ГУР.
Он добавил, что военачальники безусловно не справляются, тогда их заменяют. Оккупанты надеются, что следующий будет лучше, а результата нет.
"Они будут искать сейчас, ну это российская традиция, искать каких-нибудь стрелочников и их наказывать. Головы полетят, да. Будет ли результат – неизвестно. Понимаете, они надеялись, что они – действительно самая мощная, сильная армия мира и у них все под контролем. На самом деле разворовали, врали, ничего не делали. Поэтому имеют абсолютно ожидаемые проблемы", – объяснил Черняк.
Сейчас идет подготовка, чтобы снять какие-то определенные части, которые воюют на территории Украины, и перебросить их для усиления российской границы.
"Это для них неожиданность. Мы должны понимать, что враг тоже планирует, враг тоже считает. Надеяться, что они снимут где-то, где преуспевают – мы так не считаем", – подытожил представитель ГУР.
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Операция в Белгородской области: коротко
- Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая объявили об освобождении территорий страны-террориста от режима кремлевского диктатора Владимира Путина.
- В Белгородской области ввели так называемую "контртеррористическую операцию". Однако она длилась всего 2 дня – до 23 мая. Тамошний губернатор Вячеслав Гладков вообще начал рассказывать, что всех диверсантов будто бы удалось уничтожить, поэтому "контртеррористическую операцию" якобы решили остановить.
- Добровольческие формирования опровергли информацию, что у них были большие потери в результате этого рейда. По информации РДК, погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения.
- Также бойцы продемонстрировали трофеи из Белгородской области. В частности, им удалось захватить БТР-82.